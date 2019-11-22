Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика

"Террористов лучше судить - судить публично, чтобы другие террористы и, главное, потенциальные террористы это видели, потому что когда их просто убивают, то ещё можно создать имидж мучеников. Другое дело, когда он в жалком виде даёт показания на скамье подсудимых", - сказал Перенджиев.