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РИА Новости

Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика

14:08 22.11.2019
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© Фото : из личного архиваВоенный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пойманный в Турции боевик запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, организовавший теракты в России и Германии, должен быть публично осужден, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о поимке в Сирии "одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде", который изготавливал бомбы, обучал их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, организовал теракт в России в 2018 году и в Гамбурге.
"Террористов лучше судить - судить публично, чтобы другие террористы и, главное, потенциальные террористы это видели, потому что когда их просто убивают, то ещё можно создать имидж мучеников. Другое дело, когда он в жалком виде даёт показания на скамье подсудимых", - сказал Перенджиев.
Эксперт счел справедливым, если бы пойманный в Сирии боевик отбывал наказание там, где совершил преступление.
"Думаю, Россия и Германия будет требовать его выдачи, вопрос только в том, где будет проходить этот суд. Думаю, Москва и Берлин договорятся. Судить их надо публично, как когда-то судили в Нюрнберге нацистских преступников", - подчеркнул собеседник агентства.
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*Террористическая организация, запрещенная в России
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Сулейман СойлуАлександр ПеренджиевВойна в СирииМВД ТурцииОфицеры РоссииИсламское государствоСирияВ мире
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