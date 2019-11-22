Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пойманный в Турции боевик запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, организовавший теракты в России и Германии, должен быть публично осужден, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о поимке в Сирии "одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде", который изготавливал бомбы, обучал их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, организовал теракт в России в 2018 году и в Гамбурге.
"Террористов лучше судить - судить публично, чтобы другие террористы и, главное, потенциальные террористы это видели, потому что когда их просто убивают, то ещё можно создать имидж мучеников. Другое дело, когда он в жалком виде даёт показания на скамье подсудимых", - сказал Перенджиев.
Эксперт счел справедливым, если бы пойманный в Сирии боевик отбывал наказание там, где совершил преступление.
"Думаю, Россия и Германия будет требовать его выдачи, вопрос только в том, где будет проходить этот суд. Думаю, Москва и Берлин договорятся. Судить их надо публично, как когда-то судили в Нюрнберге нацистских преступников", - подчеркнул собеседник агентства.
20 ноября, 17:45В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*
*Террористическая организация, запрещенная в России