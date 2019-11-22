ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

"Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии "Единая Россия", например, по одномандатному округу", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР.

Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

Он отметил, что стержнем предвыборной работы единороссов должны стать "партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний". В связи с этим, нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул Грызлов.