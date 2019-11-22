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РИА Новости

ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

14:06 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Максим Блинов
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2021 году может выдвинуть новых кандидатов, а не только опытных политиков, заявил председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов.
"Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии "Единая Россия", например, по одномандатному округу", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
13:45
Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов
Он отметил, что стержнем предвыборной работы единороссов должны стать "партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний". В связи с этим, нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул Грызлов.
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Госдума РФЕдиная РоссияБорис ГрызловПолитика
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