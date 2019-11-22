Дитрих прокомментировал сообщение о недовольстве "Победы" аэропортами

"У меня господин Калмыков будет в субботу, я ему задам все правильные вопросы по поводу того, кому он жаловался до того. У нас есть странная привычка решать вопросы через средства массовой информации, уже некоторое время назад такая привычка возникла, и для больших политических историй это, наверное, действительно важная возможность", - сказал министр журналистам.