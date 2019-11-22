Дитрих прокомментировал сообщение о недовольстве "Победы" аэропортами

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих после сообщений о недовольстве лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") аэропортами посоветовал использовать прямые каналы общения, а не СМИ.
Газета РБК в четверг со ссылкой на письмо гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова Дитриху сообщила, что "Победа" обнаружила устойчивую динамику "недопустимых повреждений" шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту "Внуково" и в петербургском "Пулково". Калмыков сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года. По его словам, это может привести к авиакатастрофам.
"У меня господин Калмыков будет в субботу, я ему задам все правильные вопросы по поводу того, кому он жаловался до того. У нас есть странная привычка решать вопросы через средства массовой информации, уже некоторое время назад такая привычка возникла, и для больших политических историй это, наверное, действительно важная возможность", - сказал министр журналистам.
"Для производственных вопросов надо использовать обычные прямые каналы сообщения, а не СМИ. А если серьезно, то он придет и расскажет, что его тревожит конкретно, беспокоит и заботит", - добавил он.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.