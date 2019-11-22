Путин призвал создать государственную программу вооружений до 2033 года

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. В 2020 году в России надо создать госпрограмму вооружений до 2033 года, которая должна предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружений до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса. Основная задача нового периода - это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", - сказал Путин на совещании Совбеза.
Он пояснил, что речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции.