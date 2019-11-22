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РИА Новости

Нововведения Минздрава о справках для водителей обсудят в Госдуме

14:02 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экспертный совет комитета Госдумы по охране здоровья в начале декабря обсудит нововведения Минздрава, касающиеся справок для водителей, сообщил РИА Новости глава совета по совершенствованию организации медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, зампред думского комитета Леонид Огуль.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
"Нюансов слишком много, и, пока приказ отозван, надо все эти вопросы тщательно проработать. В начале декабря, сразу после региональной недели, мы по поручению (главы комитета) Дмитрия Морозова рассмотрим все эти вопросы на внеочередном экспертном совете в комитете Госдумы по охране здоровья", - сказал Огуль.
Он отметил, что несмотря на ужесточение законодательства, статистика "пьяных" аварий в России по-прежнему остается напряженной. "По данным МВД, почти каждая десятая авария на дорогах в России происходит по вине пьяных водителей. И многие из тех, кто попался за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии попадаются на этом нарушении повторно, то есть наказание их ничему не учит", - сказал депутат.
Поэтому, считает парламентарий, вопрос о том, почему автомобильные права выдают алкоголикам и наркоманам, совершенно правомерен, так как никто не хочет, чтобы его жизнь на дороге зависела от таких людей.
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"И все же подобного рода решения, которые касаются подавляющего большинства жителей страны, на мой взгляд, нужно вводить только после тщательной проработки с экспертным сообществом и в активном диалоге с общественностью. Не каждый любитель спиртного или наркотиков состоит на учете у нарколога, поэтому получить медицинскую справку для них не составляет труда. В связи с этим предложение ввести сдачу анализов на алкоголь или наркотики в организме – вполне логичный шаг, направленный на выявление таких людей на стадии получения прав", - считает депутат.
Вместе с тем, подчеркнул Огуль, прежде чем принимать такие меры, надо понять, насколько они будут эффективны.
"Во-первых, есть вопросы к ценообразованию. Предложенная стоимость дополнительных анализов, на мой взгляд, непомерно высока для большинства наших граждан. Во-вторых, надо проанализировать, как будет работать новая система. Исключает ли она ошибки и не превратит ли сдачу анализов в кошмар для людей? По мнению некоторых экспертов, уровень CDT — маркера, который указывает на хронический алкоголизм, в чем, собственно, и смысл анализов, предлагаемых Минздравом — абсолютным индикатором алкоголизма не является, а может быть связан с некоторыми заболеваниями печени", - пояснил депутат.
"В-третьих, непонятно, какими будут юридические последствия для человека, в крови которого обнаружат следы наркотических веществ. Ему просто откажу в выдаче медсправки или сведения о нем передадут в полицию? Это должно обсуждаться уже на законодательном уровне", - отметил глава экспертного совета.
Кроме того, подчеркнул Огуль, надо обязательно проанализировать коррупционные риски нововведений.
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Леонид ОгульМинистерство здравоохранения РФГосдума РФРоссияОбщество
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