Нововведения Минздрава о справках для водителей обсудят в Госдуме

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экспертный совет комитета Экспертный совет комитета Госдумы по охране здоровья в начале декабря обсудит нововведения Минздрава , касающиеся справок для водителей, сообщил РИА Новости глава совета по совершенствованию организации медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, зампред думского комитета Леонид Огуль

Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

"Нюансов слишком много, и, пока приказ отозван, надо все эти вопросы тщательно проработать. В начале декабря, сразу после региональной недели, мы по поручению (главы комитета) Дмитрия Морозова рассмотрим все эти вопросы на внеочередном экспертном совете в комитете Госдумы по охране здоровья", - сказал Огуль.

Он отметил, что несмотря на ужесточение законодательства, статистика "пьяных" аварий в России по-прежнему остается напряженной. "По данным МВД, почти каждая десятая авария на дорогах в России происходит по вине пьяных водителей. И многие из тех, кто попался за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии попадаются на этом нарушении повторно, то есть наказание их ничему не учит", - сказал депутат.

Поэтому, считает парламентарий, вопрос о том, почему автомобильные права выдают алкоголикам и наркоманам, совершенно правомерен, так как никто не хочет, чтобы его жизнь на дороге зависела от таких людей.

"И все же подобного рода решения, которые касаются подавляющего большинства жителей страны, на мой взгляд, нужно вводить только после тщательной проработки с экспертным сообществом и в активном диалоге с общественностью. Не каждый любитель спиртного или наркотиков состоит на учете у нарколога, поэтому получить медицинскую справку для них не составляет труда. В связи с этим предложение ввести сдачу анализов на алкоголь или наркотики в организме – вполне логичный шаг, направленный на выявление таких людей на стадии получения прав", - считает депутат.

Вместе с тем, подчеркнул Огуль, прежде чем принимать такие меры, надо понять, насколько они будут эффективны.

"Во-первых, есть вопросы к ценообразованию. Предложенная стоимость дополнительных анализов, на мой взгляд, непомерно высока для большинства наших граждан. Во-вторых, надо проанализировать, как будет работать новая система. Исключает ли она ошибки и не превратит ли сдачу анализов в кошмар для людей? По мнению некоторых экспертов, уровень CDT — маркера, который указывает на хронический алкоголизм, в чем, собственно, и смысл анализов, предлагаемых Минздравом — абсолютным индикатором алкоголизма не является, а может быть связан с некоторыми заболеваниями печени", - пояснил депутат.

"В-третьих, непонятно, какими будут юридические последствия для человека, в крови которого обнаружат следы наркотических веществ. Ему просто откажу в выдаче медсправки или сведения о нем передадут в полицию? Это должно обсуждаться уже на законодательном уровне", - отметил глава экспертного совета.