Семья Бутиной хочет найти средства для помощи осужденному в США Ярошенко

"Я бы хотела обратиться к вам за помощью человеку, у которого очень тяжелая ситуация - это Константин Ярошенко. Он находится в американской тюрьме уже более 9 лет, у него очень тяжёлая ситуация со здоровьем, и его семья обращалась за помощью финансовой... Ему предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги - это нереальная ситуация, поэтому мы с моей семьёй, несмотря на оставшийся большой долг адвокатам, решили, что мы сможем найти какие то деньги для помощи Константину",- сказала Бутина на заседании комитета Государственной Думы по международным делами.