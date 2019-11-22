Семья Бутиной хочет найти средства для помощи осужденному в США Ярошенко

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Освобождённая из тюрьмы США россиянка Мария Бутина заявила, что ее семья будет искать деньги для помощи Константину Ярошенко, находящемуся в тюрьме США и имеющему большие проблемы со здоровьем.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует прекратить издевательства над Константином Ярошенко и вернуть россиянина домой, ему нужна срочная медицинская помощь.
"Я бы хотела обратиться к вам за помощью человеку, у которого очень тяжелая ситуация - это Константин Ярошенко. Он находится в американской тюрьме уже более 9 лет, у него очень тяжёлая ситуация со здоровьем, и его семья обращалась за помощью финансовой... Ему предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги - это нереальная ситуация, поэтому мы с моей семьёй, несмотря на оставшийся большой долг адвокатам, решили, что мы сможем найти какие то деньги для помощи Константину",- сказала Бутина на заседании комитета Государственной Думы по международным делами.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В понедельник супруга Ярошенко Виктория сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России ее мужа.