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РИА Новости

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

14:00 22.11.2019 (обновлено: 14:23 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Президент отметил, что среди приоритетов развития военной организации - повышение престижа военной службы, что напрямую связано с укреплением системы соцгарантий. Путин напомнил, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, увеличился размер военных пенсий, проводится обеспечение жильем.
"Такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствия. Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации", - сказал Путин.
Президент заявил, что военнослужащие, служба которых связана с различными лишениями, должны чувствовать заботу со стороны Родины, органов власти, государства.
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