Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Президент отметил, что среди приоритетов развития военной организации - повышение престижа военной службы, что напрямую связано с укреплением системы соцгарантий. Путин напомнил, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, увеличился размер военных пенсий, проводится обеспечение жильем.
"Такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствия. Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации", - сказал Путин.
Президент заявил, что военнослужащие, служба которых связана с различными лишениями, должны чувствовать заботу со стороны Родины, органов власти, государства.