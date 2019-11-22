Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Президент отметил, что среди приоритетов развития военной организации - повышение престижа военной службы, что напрямую связано с укреплением системы соцгарантий. Путин напомнил, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, увеличился размер военных пенсий, проводится обеспечение жильем.