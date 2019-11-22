Эксперты назвали причины протестов в Иране

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Протесты в Протесты в Иране вызваны комплексом внутренних проблем в республике и в конечном итоге могут привести к смене власти по итогам выборов в 2020 и 2021 годах. Такое мнение высказали эксперты в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, как сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани , беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана

В Иране чрезвычайно сложная экономическая ситуация, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В частности, по его словам, сами иранские экономисты указывают на коррупцию и неэффективную систему управления экономикой. Сажин отметил, что по данным МВФ, в этом году ВВП Ирана снизился на 9,5%.

"Инфляция в этом году превысит 35%, а по другим данным - даже в районе 50% будет. За прошедший год иранская валюта реал потеряла 70% своей стоимости по сравнению с долларом. Цены по иранской статистике выросли за последний год на 75%", - рассказал эксперт.

Кроме того, он указал на значительный уровень безработицы в Иране.

"На таком фоне происходит решение правительства во главе с президентом Хасаном Роухани о повышении цен на бензин. Конечно, это стало толчком для недовольства", - сказал Сажин.

МВФ неоднократно советовал иранскому правительству поднять цены на бензин, которые являются одними из самых низких в мире, напомнил эксперт.

"В условиях той экономической ситуации это была просто необходимая мера", - сказал он.

Афганистан. Кроме того, важным фактором повышения цен стала массовая контрабанда бензина из Ирана в Турцию

"Ждать каких-то революционных преобразований, каких-то переворотов в Иране не стоит, потому что, несмотря на все трудности, государственная система Ирана гибкая, она четко реагирует на внешние явления и хорошо работает система компромиссов. Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы надо ждать переворота", - полагает Сажин.

Он напомнил, что в 2020 году в Иране пройдут парламентские выборы.

"По мнению иранских политологов, победу одержит именно оппозиция Роухани, консервативное крыло иранского истеблишмента. В 2021 году – выборы президента страны, и здесь тоже вряд ли продолжатель дела Роухани победит", - отметил эксперт.

Заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко полагает, что Иран в последние годы испытывает сильное геополитическое перенапряжение.

"Иран проводит активную политику на Ближнем Востоке – это Ирак, Сирия, Ливан, Йемен. С этой точки зрения Иран активно втянулся в Ближний Восток, и это требует больших расходов", - сказал он.

"Главной причиной и спусковым механизмом всех процессов, которые осложняют ситуацию в Иране, является усиление геополитического напряжения и попытка США отсечь Иран от нефтяных и других экономических доходов", - считает эксперт.

По его словам, дальнейшее давление на Иран приведет только к тому, что политическая власть будет становиться и консервативнее, и жестче, и технологичнее.

По мнению старшего преподавателя Департамента политической науки НИУ ВШЭ Григория Лукьянова, на первый план в Иране выходят проблемы социально-экономического порядка.

"Это проблема, в первую очередь, эффективного государственного управления, что подразумевает, в том числе, и коррумпированность политической системы, и с другой стороны, это включает в себя и проблему высокого уровня социально-экономического неравенства и неравенства возможностей", - пояснил он.

"Не внешние силы дестабилизируют ситуацию в стране, а именно внутренняя неэффективность, несостоятельность отдельных институтов", - считает Лукьянов

При этом, по его мнению, смена власти в Иране после выборов 2021 года кажется неизбежной.

"Нынешние события ярко показывают, что и политическая элита страны будет готова к передаче власти условным консерваторам, к чему она была не совсем готова на выборах 2017 года, так и улица будет и дальше разочарована в кабинете Роухани", - сказал Лукьянов, отметив, что на следующих выборах может победить кандидат консерваторов.