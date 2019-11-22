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РИА Новости

Эксперты назвали причины протестов в Иране

13:59 22.11.2019
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© REUTERS / WANA/Nazanin TabatabaeeПротест в Тегеране
Протест в Тегеране
© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Протесты в Иране вызваны комплексом внутренних проблем в республике и в конечном итоге могут привести к смене власти по итогам выборов в 2020 и 2021 годах. Такое мнение высказали эксперты в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, как сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана
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В Иране чрезвычайно сложная экономическая ситуация, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В частности, по его словам, сами иранские экономисты указывают на коррупцию и неэффективную систему управления экономикой. Сажин отметил, что по данным МВФ, в этом году ВВП Ирана снизился на 9,5%.
"Инфляция в этом году превысит 35%, а по другим данным - даже в районе 50% будет. За прошедший год иранская валюта реал потеряла 70% своей стоимости по сравнению с долларом. Цены по иранской статистике выросли за последний год на 75%", - рассказал эксперт.
Кроме того, он указал на значительный уровень безработицы в Иране.
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"На таком фоне происходит решение правительства во главе с президентом Хасаном Роухани о повышении цен на бензин. Конечно, это стало толчком для недовольства", - сказал Сажин.
МВФ неоднократно советовал иранскому правительству поднять цены на бензин, которые являются одними из самых низких в мире, напомнил эксперт.
"В условиях той экономической ситуации это была просто необходимая мера", - сказал он.
Кроме того, важным фактором повышения цен стала массовая контрабанда бензина из Ирана в Турцию и Афганистан.
"Ждать каких-то революционных преобразований, каких-то переворотов в Иране не стоит, потому что, несмотря на все трудности, государственная система Ирана гибкая, она четко реагирует на внешние явления и хорошо работает система компромиссов. Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы надо ждать переворота", - полагает Сажин.
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Он напомнил, что в 2020 году в Иране пройдут парламентские выборы.
"По мнению иранских политологов, победу одержит именно оппозиция Роухани, консервативное крыло иранского истеблишмента. В 2021 году – выборы президента страны, и здесь тоже вряд ли продолжатель дела Роухани победит", - отметил эксперт.
Заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко полагает, что Иран в последние годы испытывает сильное геополитическое перенапряжение.
"Иран проводит активную политику на Ближнем Востоке – это Ирак, Сирия, Ливан, Йемен. С этой точки зрения Иран активно втянулся в Ближний Восток, и это требует больших расходов", - сказал он.
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"Главной причиной и спусковым механизмом всех процессов, которые осложняют ситуацию в Иране, является усиление геополитического напряжения и попытка США отсечь Иран от нефтяных и других экономических доходов", - считает эксперт.
По его словам, дальнейшее давление на Иран приведет только к тому, что политическая власть будет становиться и консервативнее, и жестче, и технологичнее.
По мнению старшего преподавателя Департамента политической науки НИУ ВШЭ Григория Лукьянова, на первый план в Иране выходят проблемы социально-экономического порядка.
"Это проблема, в первую очередь, эффективного государственного управления, что подразумевает, в том числе, и коррумпированность политической системы, и с другой стороны, это включает в себя и проблему высокого уровня социально-экономического неравенства и неравенства возможностей", - пояснил он.
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"Не внешние силы дестабилизируют ситуацию в стране, а именно внутренняя неэффективность, несостоятельность отдельных институтов", - считает Лукьянов
При этом, по его мнению, смена власти в Иране после выборов 2021 года кажется неизбежной.
"Нынешние события ярко показывают, что и политическая элита страны будет готова к передаче власти условным консерваторам, к чему она была не совсем готова на выборах 2017 года, так и улица будет и дальше разочарована в кабинете Роухани", - сказал Лукьянов, отметив, что на следующих выборах может победить кандидат консерваторов.
По его мнению, консерваторы не способны решить те фундаментальные проблемы, которые сегодня не может решить правительство Роухани. Консерваторы могут только перенаправить внимание на внешнюю угрозу в лице США и Израиля, что может привести к радикализации ситуации в сопредельных странах, отметил эксперт.
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