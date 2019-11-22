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РИА Новости

Путин назвал главную задачу российского ВПК на десять лет

13:58 22.11.2019 (обновлено: 14:23 22.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Задача, которая стоит перед Россией на ближайшие десять лет - укрепление военного, технического и кадрового потенциала военной организации государства за счет эффективного расходования средств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление развития военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
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Путин назвал главные задачи российской оборонки
По его словам, прежде всего необходимо обеспечить "сбалансированное развитие всех компонентов военной организации - прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов".
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