Путин назвал главную задачу российского ВПК на десять лет

Задача, которая стоит перед Россией на ближайшие десять лет - укрепление военного, технического и кадрового потенциала военной организации государства за счет эффективного расходования средств, заявил президент РФ

"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление развития военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", - сказал Путин на заседании

По его словам, прежде всего необходимо обеспечить "сбалансированное развитие всех компонентов военной организации - прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов".