Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

"Я думаю, показатель долговой нагрузки в дальнейшем стабилизируется у заемщиков и в последующие годы начиная с 2021 года будет постепенно снижаться", - считает Авакян.

"Потому, я ожидаю, что со временем ПДН у половины наиболее закредитованных заемщиков опустится ниже 40%, хотя нормой считается 30% и ниже. Ситуацию здесь может улучшить рост доходов населения: если доходы - подчеркну, не чистые доходы - будут расти темпами хотя бы на 6% в год, то уже в течение 3 лет показатель ПДН может упасть до 30%", - отмечает Авакян.