Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян будет постепенно стабилизироваться, а с 2021 года начнет снижаться, прокомментировал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Министр экономического развития Максим Орешкин в августе сообщал, что ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы: у 15% российских заемщиков на выплату долгов уходит более 70% дохода. В свою очередь, Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян, для ее сдерживания регулятор ввел с 1 октября показатель долговой нагрузки физлиц.
"Я думаю, показатель долговой нагрузки в дальнейшем стабилизируется у заемщиков и в последующие годы начиная с 2021 года будет постепенно снижаться", - считает Авакян.
Эксперт подчеркнул, что основным фактором роста долговой нагрузки населения было потребительское кредитование, которое сейчас замедляется.
"Потому, я ожидаю, что со временем ПДН у половины наиболее закредитованных заемщиков опустится ниже 40%, хотя нормой считается 30% и ниже. Ситуацию здесь может улучшить рост доходов населения: если доходы - подчеркну, не чистые доходы - будут расти темпами хотя бы на 6% в год, то уже в течение 3 лет показатель ПДН может упасть до 30%", - отмечает Авакян.