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Новое оружие России
2019-11-22T15:51+0300
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РИА Новости

Путин назвал долю современного оружия в армии

13:55 22.11.2019 (обновлено: 15:51 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о доле современного оружия и техники в войсках. Об этом он сообщил на заседании Совбеза.
Глава государства назвал госпрограмму вооружений успешной и подчеркнул, что она позволила начать кардинальное техническое переоснащение армии.
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"В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%", - добавил российский лидер.
По его словам, ряд образцов вооружений по характеристикам опережает зарубежные аналоги на несколько лет вперед.
Президент добавил, что мир сталкивается с угрозами и вызовами. Кроме того, присутствует много факторов неопределенности, а конкуренция усиливается. Путин отметил, что ведущие страны активно модернизируют наступательное вооружение, в то время как так называемый ракетно-ядерный клуб "пополняется новыми членами".
Он подчеркнул, что серьезную обеспокоенность вызывает приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Попытки милитаризации космоса также являются поводом для встревоженности. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями, заявил президент.
Москва должна адекватно анализировать и точно прогнозировать возможные изменения ситуации и в соответствии с выводами развивать военный потенциал, отметил Путин.
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Новое оружие РоссииВладимир ПутинРоссияБезопасность
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Все воюет с невидимым врагом...
22 ноября, 15:57
hhomebog
29100110
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