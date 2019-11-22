Путин назвал долю современного оружия в армии

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин рассказал о доле современного оружия и техники в войсках. Об этом он сообщил на заседании Совбеза.

Глава государства назвал госпрограмму вооружений успешной и подчеркнул, что она позволила начать кардинальное техническое переоснащение армии.

"В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%", - добавил российский лидер.

По его словам, ряд образцов вооружений по характеристикам опережает зарубежные аналоги на несколько лет вперед.

Президент добавил, что мир сталкивается с угрозами и вызовами. Кроме того, присутствует много факторов неопределенности, а конкуренция усиливается. Путин отметил, что ведущие страны активно модернизируют наступательное вооружение, в то время как так называемый ракетно-ядерный клуб "пополняется новыми членами".

Он подчеркнул, что серьезную обеспокоенность вызывает приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Попытки милитаризации космоса также являются поводом для встревоженности. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями, заявил президент.