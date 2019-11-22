Путин назвал угрозой распространение РСМД после выхода США из договора

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Распространение ракет малой и средней дальности в разных частях света после выхода США из ДРСМД является угрозой, которая усиливает напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидация ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - отметил президент.
"В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", - сказал он.