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РИА Новости

Путин назвал угрозой распространение РСМД после выхода США из договора

13:54 22.11.2019 (обновлено: 15:05 22.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Распространение ракет малой и средней дальности в разных частях света после выхода США из ДРСМД является угрозой, которая усиливает напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидация ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - отметил президент.
"В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", - сказал он.
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