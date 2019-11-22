Путин назвал угрозой распространение РСМД после выхода США из договора

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидация ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - отметил президент.