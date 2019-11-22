Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами, озабоченность вызывают попытки приближения НАТО к границам РФ и милитаризация космоса.
"Ведущие страны активно совершенствуют наступательное вооружение. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб, по факту, и вы все это знаете, пополняется новыми членами", - сказал он в пятницу в ходе совещания Совбеза.
Вчера, 18:12АкцентыЧерез трения – к звездам. В НАТО признали космос своей стихиейНа повестке у членов альянса теперь два вопроса и оба про повышение. Самооценки и расходов на нее. Космос – он же и в этом плане, как предчувствие. Очередных трат. В общем, гляжу я на небо, та думку гадаю, в какую копейку теперь я влетаю.
Путин добавил, что "серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам". "А также попытки милитаризации космоса", - заключил российский лидер.