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РИА Новости

Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность

13:53 22.11.2019 (обновлено: 14:07 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами, озабоченность вызывают попытки приближения НАТО к границам РФ и милитаризация космоса.
"Ведущие страны активно совершенствуют наступательное вооружение. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб, по факту, и вы все это знаете, пополняется новыми членами", - сказал он в пятницу в ходе совещания Совбеза.
Посетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 18:12Акценты
Через трения – к звездам. В НАТО признали космос своей стихиейНа повестке у членов альянса теперь два вопроса и оба про повышение. Самооценки и расходов на нее. Космос – он же и в этом плане, как предчувствие. Очередных трат. В общем, гляжу я на небо, та думку гадаю, в какую копейку теперь я влетаю.
Путин добавил, что "серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам". "А также попытки милитаризации космоса", - заключил российский лидер.
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