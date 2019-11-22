Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность

Через трения – к звездам. В НАТО признали космос своей стихией На повестке у членов альянса теперь два вопроса и оба про повышение. Самооценки и расходов на нее. Космос – он же и в этом плане, как предчувствие. Очередных трат. В общем, гляжу я на небо, та думку гадаю, в какую копейку теперь я влетаю.