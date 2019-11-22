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РИА Новости

Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами

13:51 22.11.2019 (обновлено: 14:14 22.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, конкуренция усиливается и обретает новые формы
"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", - сказал он в пятницу в ходе заседания Совбеза.
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
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