Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами

"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", - сказал он в пятницу в ходе заседания Совбеза.