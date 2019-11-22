В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах

"Искусству выживания в условиях пониженных температур спецназовцев обучают военнослужащие-инструкторы и староверы, специально приглашенные для проведения занятий по выживанию", - говорится в сообщении.

Военнослужащих также обучат правилам транспортировки вооружения, боеприпасов и крупногабаритных грузов, порядку движения группы по заснеженным склонам, осыпям, скалам. Кроме того, будут отработаны вопросы безопасности при восхождении, оказания первой медицинской помощи, эвакуации раненых из горных районов и так далее. Всего в обучении принимает участие более 50 военнослужащих соединения спецназа из Новосибирска.