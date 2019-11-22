В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Военные инструкторы и староверы в предгорьях Западного Саяна обучают соединение спецназа Центрального военного округа выживанию в условиях зимнего высокогорья, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, проходят курс обучения в центре военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенном в предгорьях Западного Саяна (Красноярский край). В ходе практической части военнослужащие учатся выживать в особых климатических условиях без спичек, топоров и палаток.
"Искусству выживания в условиях пониженных температур спецназовцев обучают военнослужащие-инструкторы и староверы, специально приглашенные для проведения занятий по выживанию", - говорится в сообщении.
В ходе обучения спецназовцам предстоит строить зимние укрытия из подручных средств, добывать огонь и обучаться правилам маскировки в тайге.
Военнослужащих также обучат правилам транспортировки вооружения, боеприпасов и крупногабаритных грузов, порядку движения группы по заснеженным склонам, осыпям, скалам. Кроме того, будут отработаны вопросы безопасности при восхождении, оказания первой медицинской помощи, эвакуации раненых из горных районов и так далее. Всего в обучении принимает участие более 50 военнослужащих соединения спецназа из Новосибирска.