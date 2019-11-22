В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию

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"В основу концепции заложен принцип единого регулирования табака и иной никотинсодержащей продукции, основываясь на ранее данном поручении председателя правительства Российской Федерации",- сообщает Минздрав.

Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания табака во всем мире, прежде всего, среди молодежи, уточнили в министерстве.