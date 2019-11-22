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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию

13:46 22.11.2019 (обновлено: 13:53 22.11.2019)
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© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено"
Знак Курение запрещено
© Fotolia / jhk2303
Знак "Курение запрещено". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Утвержденная в пятницу антитабачная концепция распространяется в том числе и на электронные средства доставки никотина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года, Минздрав в ближайшие полгода должен разработать план мероприятий по ее реализации. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.
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"В основу концепции заложен принцип единого регулирования табака и иной никотинсодержащей продукции, основываясь на ранее данном поручении председателя правительства Российской Федерации",- сообщает Минздрав.
Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания табака во всем мире, прежде всего, среди молодежи, уточнили в министерстве.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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