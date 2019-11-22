В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Утвержденная в пятницу антитабачная концепция распространяется в том числе и на электронные средства доставки никотина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года, Минздрав в ближайшие полгода должен разработать план мероприятий по ее реализации. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.
"В основу концепции заложен принцип единого регулирования табака и иной никотинсодержащей продукции, основываясь на ранее данном поручении председателя правительства Российской Федерации",- сообщает Минздрав.
Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания табака во всем мире, прежде всего, среди молодежи, уточнили в министерстве.