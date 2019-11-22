Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для "Единой России", партия должна развивать все направления своей работы, чтобы повысить свой рейтинг к 2021 году, заявил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.
"И зарубежный, и российский опыт подтверждает: те политические партии, которые думают только об избирательных кампаниях, проигрывают свои избирательные кампании. "Единая Россия" выигрывала парламентские выборы в том числе и потому, что не считала победу на выборах самоцелью. Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР в пятницу.
Он отметил, что рейтинг "Единой России" к моменту парламентских выборов "должен стать существенно выше". Положительные результаты партийной работы, в свою очередь, должны стать "более ощутимы для граждан страны, для жителей каждого региона", добавил Грызлов.
"Хотел бы особо подчеркнуть именно эту связь: связь между рейтингом партии, ее результатами на выборах и повседневной практической работой... Чтобы обеспечить парламентское большинство, необходимо очень серьезное обновление. Это обновление не закончено, хотя его контуры во многом определены", - заключил председатель высшего совета ЕР.