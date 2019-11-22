Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

"И зарубежный, и российский опыт подтверждает: те политические партии, которые думают только об избирательных кампаниях, проигрывают свои избирательные кампании. "Единая Россия" выигрывала парламентские выборы в том числе и потому, что не считала победу на выборах самоцелью. Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР в пятницу.