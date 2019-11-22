В Кемерово два ребенка заболели корью

КЕМЕРОВО, 22 ноя - РИА Новости. Очаг кори зафиксирован в Очаг кори зафиксирован в Кемерово , заболевшие – дети 3 и 5 лет, отдыхавшие в Таиланде, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.

"На текущей неделе в городе Кемерово зарегистрирован очаг коревой инфекции с двумя пострадавшими (дети 3 и 5 лет), которые находились с родителями на отдыхе в Королевстве Таиланд. Оба ребенка не привиты против кори", – говорится в сообщении.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2019 году в мире сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по кори. Напряженной остается ситуация по кори и в России. Согласно данным официальной статистики, за десять месяцев текущего года в России зарегистрировано 4126 случаев кори. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года заболеваемость корью выросла в 1,8 раза.

Подчеркивается, что причина распространения заболевания в низком охвате населения прививками против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также плохая осведомленность населения об опасности инфекции и преимуществах вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора по Кемеровской области обращаются к жителям, не привитым от кори и не болевшим этой инфекцией, с просьбой сделать прививку.