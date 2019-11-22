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РИА Новости

В Кемерово два ребенка заболели корью

13:42 22.11.2019 (обновлено: 13:43 22.11.2019)
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© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 ноя - РИА Новости. Очаг кори зафиксирован в Кемерово, заболевшие – дети 3 и 5 лет, отдыхавшие в Таиланде, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.
"На текущей неделе в городе Кемерово зарегистрирован очаг коревой инфекции с двумя пострадавшими (дети 3 и 5 лет), которые находились с родителями на отдыхе в Королевстве Таиланд. Оба ребенка не привиты против кори", – говорится в сообщении.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2019 году в мире сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по кори. Напряженной остается ситуация по кори и в России. Согласно данным официальной статистики, за десять месяцев текущего года в России зарегистрировано 4126 случаев кори. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года заболеваемость корью выросла в 1,8 раза.
Подчеркивается, что причина распространения заболевания в низком охвате населения прививками против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также плохая осведомленность населения об опасности инфекции и преимуществах вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора по Кемеровской области обращаются к жителям, не привитым от кори и не болевшим этой инфекцией, с просьбой сделать прививку.
Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется высокой температурой, общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже. При кори очень высок риск развития тяжелых осложнений, таких как пневмония, энцефалит, слепота. Болеют корью и дети, и взрослые.
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РоспотребнадзорКемеровоРоссияТаиландОбщество
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