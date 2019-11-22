Володин и Золотов обсудили идею увеличения срока перерегистрации оружия

"Предлагается увеличить срок перерегистрации оружия. Володин и Золотов обсудили возможный вариант, когда в случае отсутствия нарушений хранения и использования оружия в течение пяти лет, срок перерегистрации увеличивается до 8 лет. Следующий этап - если нет нареканий в течение 8 лет, то срок перерегистрации увеличивается до 15 лет. Если 15 лет нет замечаний, то обсуждался вопрос отсутствия необходимости перерегистрации оружия", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.