Володин и Золотов обсудили идею увеличения срока перерегистрации оружия

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Росгвардии Виктор Золотов 20 ноября обсудили изменения законодательства об оружии, в частности, возможное увеличение срока его перерегистрации, сообщила в пятницу советник председателя Думы Анастасия Кашеварова.
"Предлагается увеличить срок перерегистрации оружия. Володин и Золотов обсудили возможный вариант, когда в случае отсутствия нарушений хранения и использования оружия в течение пяти лет, срок перерегистрации увеличивается до 8 лет. Следующий этап - если нет нареканий в течение 8 лет, то срок перерегистрации увеличивается до 15 лет. Если 15 лет нет замечаний, то обсуждался вопрос отсутствия необходимости перерегистрации оружия", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
При этом, по ее словам, владельцам оружия потребуется в обязательно порядке каждые пять лет проходить медосмотр, при фиксации психических отклонений оружие будет изыматься.
"Володин дал поручение главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву и рабочей группе, созданной для анализа ситуации в этой области, для подготовки предложений в форме законодательных инициатив", - сообщила Кашеварова.
Как уточнил РИА Новости присутствовавший на встрече зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, речь идет о перерегистрации нарезного огнестрельного оружия. "Но преимущественно оно, конечно же, охотничье", - сказал Хинштейн.