Ростех представит новый электромотоцикл "Калашникова" в субботу

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ростех на форуме "ПроеКТОриЯ" в субботу представит новейший электромотоцикл концерна "Калашников" , сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Ростех станет куратором нескольких команд на форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября. Под руководством экспертов корпорации школьники погрузятся в реальные промышленные процессы и будут решать практические задачи в сфере электротранспорта, энергетики и медицины.

"На "ПроеКТОриЯ" мы предлагаем им погрузиться в атмосферу реальных разработок и практических задач в самых разных сферах: это электротранспорт, медицинское оборудование, двигатели, вертолётная техника. Для работы мы предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности последнюю модель электромотоцикла "Иж" от концерна "Калашников"…" – сказал Евтушенко.

Ранее этот мотоцикл нигде не демонстрировался, на форуме "ПроеКТОриЯ" это произойдет впервые.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростеха Новейший электромотоцикл концерна "Калашников" © Фото предоставлено пресс-службой Ростеха Новейший электромотоцикл концерна "Калашников"

По его словам, самые активные и инициативные участники форума получат от Ростеха и его холдинговых компаний – "Росэлектроника" и концерн "Калашников" – сертификаты на целевое обучение в ведущих технических вузах: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и Ижевском государственном техническом университете. После учебы молодые специалисты смогут начать карьеру на предприятиях корпорации.