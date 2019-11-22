Вышел расширенный трейлер научно-фантастического сериала "Поток"

Ученый Лоуренс Хэтфилд изобретает социальную сеть, которую вживляют в мозг. Теперь люди могут мгновенно обмениваться эмоциями, мыслями и воспоминаниями. Но разработка приводит к трагедии, когда "Поток" взламывают.