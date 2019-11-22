Вышел расширенный трейлер научно-фантастического сериала "Поток"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube опубликовали расширенный трейлер научно-фантастического сериала "Поток", основанный на одноименном романе Ника Кларка Уиндо.
Ученый Лоуренс Хэтфилд изобретает социальную сеть, которую вживляют в мозг. Теперь люди могут мгновенно обмениваться эмоциями, мыслями и воспоминаниями. Но разработка приводит к трагедии, когда "Поток" взламывают.
Главные роли в многосерийном триллере исполнили Мишель Фэйрли, Дэвид Тьюлис, Гай Бернет, Нина Туссен-Вайт, Джереми Ноймарк Джонс, Клэр-Хоуп Эшити, Ози Икхайл и другие.
Создатель проекта — сценарист Ченнинг Пауэлл ("Ходячие мертвецы", "Белый воротничок"), а одним из режиссеров стал Карл Тиббеттс, который снял несколько эпизодов сериала "Черное зеркало".
В России "Поток" выходит с 1 декабря.
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