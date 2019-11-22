В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Православной церкви Глава Православной церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Ростислав предупредил епископа Шумперкского Исаию о невозможности совместного служения с украинскими раскольниками и участия в их торжествах в Киеве, назвав его действия проявлением грубого пренебрежения и непочтительности к первоиерарху Церкви и членам ее Священного синода.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что иерарх Православной церкви Чешских земель и Словакии, викарий Оломоуцкой и Брненской епархии епископ Исаия (Сланинка) "сослужил" главе так называемой Православной церкви Украины Епифанию Думенко в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, этот факт подтвердили в Украинской православной церкви.

В обращении на имя епископа Исаии, которое опубликовано на сайте московского представительства Чешской церкви, митрополит Ростислав напоминает, что он, как и остальные епископы этой поместной Церкви, подписал решение о "сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус".

"Священный синод нашей поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту", - предупредил первоиерарх.

Он выразил надежду, что епископ Исаия пересмотрит свои действия. По канонам, архиерей может быть лишен сана и запрещен в священнослужении.

В свою очередь зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя позицию епископа Исаии на своей странице в Facebook , заявил, что речь идет о "самоуправстве" епископа и что он "действует вопреки своей Церкви".

Данилевич также обратил внимание на то, что сейчас "Константинопольский патриархат фактически закладывает основы для создания параллельной юрисдикции в Православной церкви в Чешских землях и Словакии", вновь грубо нарушая тем самым церковные каноны. Так, Константинополь зарегистрировал на территории Чехии собственный "ставропигиальный монастырь" (подчиняющийся непосредственно патриарху Варфоломею), в который могут принимать духовенство из любых юрисдикций, прежде всего из самой Чешской церкви, сообщил Данилевич.