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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ

13:40 22.11.2019 (обновлено: 13:49 22.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Православной церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Ростислав предупредил епископа Шумперкского Исаию о невозможности совместного служения с украинскими раскольниками и участия в их торжествах в Киеве, назвав его действия проявлением грубого пренебрежения и непочтительности к первоиерарху Церкви и членам ее Священного синода.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что иерарх Православной церкви Чешских земель и Словакии, викарий Оломоуцкой и Брненской епархии епископ Исаия (Сланинка) "сослужил" главе так называемой Православной церкви Украины Епифанию Думенко в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, этот факт подтвердили в Украинской православной церкви.
В обращении на имя епископа Исаии, которое опубликовано на сайте московского представительства Чешской церкви, митрополит Ростислав напоминает, что он, как и остальные епископы этой поместной Церкви, подписал решение о "сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус".
"Священный синод нашей поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту", - предупредил первоиерарх.
Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав
1 февраля, 17:18
Церковь Чешских земель и Словакии призывает к совещанию по Украине
Он выразил надежду, что епископ Исаия пересмотрит свои действия. По канонам, архиерей может быть лишен сана и запрещен в священнослужении.
В свою очередь зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя позицию епископа Исаии на своей странице в Facebook, заявил, что речь идет о "самоуправстве" епископа и что он "действует вопреки своей Церкви".
Данилевич также обратил внимание на то, что сейчас "Константинопольский патриархат фактически закладывает основы для создания параллельной юрисдикции в Православной церкви в Чешских землях и Словакии", вновь грубо нарушая тем самым церковные каноны. Так, Константинополь зарегистрировал на территории Чехии собственный "ставропигиальный монастырь" (подчиняющийся непосредственно патриарху Варфоломею), в который могут принимать духовенство из любых юрисдикций, прежде всего из самой Чешской церкви, сообщил Данилевич.
Вселенский патриарх Варфоломей
8 ноября, 11:50Религия и мировоззрение
Константинополь шантажировал Элладскую церковь, заявили в РПЦ
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг УПЦЧехияСловакияВ мире
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