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РИА Новости

"Ростех" раскрыл характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"

13:38 22.11.2019 (обновлено: 15:25 22.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой РостехаНовейший электромотоцикл концерна "Калашников"
Новейший электромотоцикл концерна Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой Ростеха
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Ростех" показал фото нового электромотоцикла концерна "Калашников" и рассказали о его возможностях.

"Прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час", — рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

© Фото предоставлено пресс-службой РостехаНовейший электромотоцикл концерна "Калашников"
Новейший электромотоцикл концерна Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой Ростеха
Новейший электромотоцикл концерна "Калашников"
Когда планируется пустить электромотоцикл в продажу, пока не уточнялось.
По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, новый электромотоцикл планируется представить на форуме "ПроеКТОриЯ". "Ростех" станет куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.
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Калашников (концерн)РостехМоскваЭкономика
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