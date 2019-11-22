"Ростех" раскрыл характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"

"Прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час", — рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации .

Когда планируется пустить электромотоцикл в продажу, пока не уточнялось.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, новый электромотоцикл планируется представить на форуме "ПроеКТОриЯ". "Ростех" станет куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.