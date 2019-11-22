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РИА Новости

Комитет СФ поддержал закон о запрете продажи техники без российского ПО

13:35 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике поддержал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).
Палата рассмотрит документ 25 ноября.
Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
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Вчера, 19:03
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Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.
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