Комитет СФ поддержал закон о запрете продажи техники без российского ПО

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Комитет Совфеда по экономполитике поддержал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

Палата рассмотрит документ 25 ноября.

Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".