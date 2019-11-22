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РИА Новости

Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера

13:30 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен уйти со своего поста и сконцентрироваться на выдвинутых против него обвинениях.
Ранее юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
"Я полностью доверяю нашим правоохранительным органам во главе с юрсоветником Авихаем Мандельблитом. Я уверен, что они делают свою работу добросовестно, честно и профессионально. В Израиле нет переворота, скорее есть те, кто забаррикадировался во власти", - приводит слова Ганца его штаб.
"Нетаньяху в своей речи продемонстрировал, что он должен уйти с поста и сконцентрироваться на выдвинутых против него обвинениях. Он прекрасно понимает, что серьезные и сложные задачи, стоящие перед государством Израиль в сферах безопасности, экономики и социальной сфере, требуют от премьера возможности вкладывать полностью свое время, энергию и внимание", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 21:51
Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя
Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"
Еще один эпизод обвинения - так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 00:25
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Бени ГанцБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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