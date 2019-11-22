Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера

Ранее юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

"Я полностью доверяю нашим правоохранительным органам во главе с юрсоветником Авихаем Мандельблитом. Я уверен, что они делают свою работу добросовестно, честно и профессионально. В Израиле нет переворота, скорее есть те, кто забаррикадировался во власти", - приводит слова Ганца его штаб.

"Нетаньяху в своей речи продемонстрировал, что он должен уйти с поста и сконцентрироваться на выдвинутых против него обвинениях. Он прекрасно понимает, что серьезные и сложные задачи, стоящие перед государством Израиль в сферах безопасности, экономики и социальной сфере, требуют от премьера возможности вкладывать полностью свое время, энергию и внимание", - говорится в сообщении.

Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"

Еще один эпизод обвинения - так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.