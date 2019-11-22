Владимирский ЗАКС выступает против изменения движения на федтрассе М7

ВЛАДИМИР, 22 ноя – РИА Новости. Заксобрание Владимирской области выступает за пересмотр предложенной схемы организации движения на участке федеральной трассы М7 в черте Владимира, поскольку новый вариант логистики вызывает крайне негативную реакцию у жителей города.

Как сообщает пресс-служба регионального парламентского собрания, в ходе выполнения капитального ремонта автомобильной дороги М-7 "Волга" в черте Владимира были внесены принципиальные изменения в существующую схему организации дорожного движения, которые вызвали массовое недовольство горожан и широкую общественную дискуссию. Заявленная схема движения, отмечается в сообщении, приведет к фактическому уничтожению сложившейся транспортной инфраструктуры и социальных связей, ухудшению доступности социальных и производственных объектов для десятков тысяч жителей города, в том числе из-за нарушения действующих маршрутов общественного транспорта. Кроме того, увеличится время прибытия машин "скорой помощи", пожарных расчетов и других экстренных служб в микрорайоны, отрезанные федеральной трассой от основной части города.

Пока движение осуществляется по старой схеме, но изменения начинают вступать в силу – левые повороты для жителей города начали закрывать.

Как сообщает пресс-служба, по просьбе председателя заксобрания Владимира Киселева депутат Госдумы Андрей Исаев обратился за решением вопроса к руководителям профильных ведомств.

В частности, обращение передано главе Федерального дорожного агентства Андрею Костюку и министру транспорта РФ Евгению Дитриху. В нем депутат просит, "учитывая социальную и экономическую значимость вопроса для жителей Владимира, оказать возможное содействие в решении вопроса".

По данному вопросу Киселев провел в Москве ряд встреч, в том числе с руководством и депутатами Госдумы.