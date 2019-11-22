Мужчине, пришедшему на журфак МГУ с пистолетом и ножом, вызвали психиатров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция вызвала психиатров мужчине, пришедшему на факультет журналистики МГУ со складным ножом и пневматическим пистолетом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что мужчина со складным ножом и пневматическим пистолетом прошел в здание факультета журналистики МГУ, но был задержан прибывшей полицией. В пресс-службе вуза сообщили, что он прошел на факультет по служебному удостоверению.
"Мужчине вызвали психиатров после того, как доставили в полицию", - сообщил источник.
В пресс-службе ГУМВД по Москве добавили, что по факту прохода мужчины с ножом и пневматическим пистолетом в один из вузов проводится проверка.