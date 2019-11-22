На журфаке МГУ прокомментировали инцидент с задержанным мужчиной

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина, которого задержали на журфаке МГУ, прошел на факультет по служебному удостоверению, сообщила РИА Новости пресс-секретарь журфака Дарья Фомина.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в здании факультета задержали мужчину со складным ножом и пневматическим пистолетом.
"Человек прошел по служебному удостоверению на военную кафедру, которая находится в том же здании, что и журфак МГУ. Не найдя никого на военной кафедре он решил послушать лекцию подняться. Естественно, он сильно выделялся среди первокурсников, примерно 34 года ему было. Это заметили студенты, тут же обратились в службу безопасности. Безопасники сработали очень оперативно и вывели мужчину из аудитории", - рассказала Фомина.
По словам пресс-секретаря факультета, мужчина находился у начальника службы безопасности в кабинете. Тот вызвал полицию и скорую помощь, так как мужчина пожаловался на плохое самочувствие.
"Затем приехала полиция, его доставили в УВД... У нас никакой паники, никакого ажиотажа не было", - добавила она.
В пресс-службе уточнили, что о цели своего визита мужчина рассказал сам.