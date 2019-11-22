Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы

КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Танкер, который сел на мель в Одесском заливе, был лишен права ходить под флагом Танкер, который сел на мель в Одесском заливе, был лишен права ходить под флагом Молдавии больше года назад, сообщает пресс-служба Морского агентства республики.

Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщает украинское интернет-издание "Думская", танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту судна не менее 15 человек.

"У указанного судна 27 сентября 2018 года было отозвано право навигации под государственным флагом Республики Молдова по причине несоответствия его технического состояния требованиям Международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что танкер "Делфи" был принудительно исключен из Государственного реестра судов Молдавии, об этом факте было сообщено владельцу судна, классификационному обществу и портовым властям в районе эксплуатации этого судна.