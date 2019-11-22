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РИА Новости

Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии

13:22 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Танкер, который сел на мель в Одесском заливе, был лишен права ходить под флагом Молдавии больше года назад, сообщает пресс-служба Морского агентства республики.
Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщает украинское интернет-издание "Думская", танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту судна не менее 15 человек.
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"У указанного судна 27 сентября 2018 года было отозвано право навигации под государственным флагом Республики Молдова по причине несоответствия его технического состояния требованиям Международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что танкер "Делфи" был принудительно исключен из Государственного реестра судов Молдавии, об этом факте было сообщено владельцу судна, классификационному обществу и портовым властям в районе эксплуатации этого судна.
Морское агентство Молдавии сообщает, что готово сотрудничать с украинскими властями и "предлагает информационную поддержку для разрешения ситуации".
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ОдессаМолдавияВ мире
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