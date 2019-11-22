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РИА Новости

На журфаке МГУ задержали мужчину с оружием

13:19 22.11.2019 (обновлено: 14:12 22.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПамятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ
Памятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На факультете журналистики МГУ задержали мужчину со складным ножом и пневматическим пистолетом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пресс-секретарь журфака Дарья Фомина подтвердила эту информацию.
"Человек прошел по служебному удостоверению на военную кафедру, которая находится в том же здании, что и журфак МГУ. Не найдя никого на военной кафедре, он решил послушать лекцию подняться. Естественно, он сильно выделялся среди первокурсников, примерно 34 года ему было. Это заметили студенты, тут же обратились в службу безопасности. Безопасники сработали очень оперативно и вывели мужчину из аудитории", — рассказала она.
Задержанного отвели в кабинет начальника службы безопасности, а тот вызвал полицию и скорую помощь, так как мужчина пожаловался на плохое самочувствие, добавила Фомина.
Прибывшие на место полицейские доставили мужчину в УВД, а затем, по словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, вызвали ему психиатрическую помощь.
В пресс-службе столичного главка МВД добавили, что в одном из вузов проводится проверка по факту прохода мужчины с ножом и пневматическим пистолетом.
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