На журфаке МГУ задержали мужчину с оружием

"Человек прошел по служебному удостоверению на военную кафедру, которая находится в том же здании, что и журфак МГУ. Не найдя никого на военной кафедре, он решил послушать лекцию подняться. Естественно, он сильно выделялся среди первокурсников, примерно 34 года ему было. Это заметили студенты, тут же обратились в службу безопасности. Безопасники сработали очень оперативно и вывели мужчину из аудитории", — рассказала она.