Песков: Путину неизвестно о затруднениях на МЦД, связанных с его участием

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Президенту РФ Владимиру Путину неизвестно о затруднениях пассажиров Московских центральных диаметров во время мероприятий с его участием, вопрос нужно задавать операторам этих маршрутов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина.

"Нет, президент об этом однозначно не знает. Если это имело место, то, конечно, нужно задавать соответствующий вопрос операторам этих маршрутов. Президент не знает", - сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли российскому лидеру о том, что во время его пребывания на МЦД якобы все остальные поезда были остановлены и пассажирам пришлось принудительно открывать двери и идти по путям пешком, чтобы не ждать окончания мероприятий с участием главы государства.

На вопрос, обратил ли внимание президент на проблемы, связанные с запуском новых маршрутов, в частности, на очереди на платформах и неработающие турникеты, Песков ответил, что "это новая практика", а в таких случаях какие-либо недочеты случаются.