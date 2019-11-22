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РИА Новости

Песков: Путину неизвестно о затруднениях на МЦД, связанных с его участием

13:18 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину неизвестно о затруднениях пассажиров Московских центральных диаметров во время мероприятий с его участием, вопрос нужно задавать операторам этих маршрутов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина.
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"Нет, президент об этом однозначно не знает. Если это имело место, то, конечно, нужно задавать соответствующий вопрос операторам этих маршрутов. Президент не знает", - сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли российскому лидеру о том, что во время его пребывания на МЦД якобы все остальные поезда были остановлены и пассажирам пришлось принудительно открывать двери и идти по путям пешком, чтобы не ждать окончания мероприятий с участием главы государства.
На вопрос, обратил ли внимание президент на проблемы, связанные с запуском новых маршрутов, в частности, на очереди на платформах и неработающие турникеты, Песков ответил, что "это новая практика", а в таких случаях какие-либо недочеты случаются.
"В целом это никоим образом не умаляет значения открывшихся диаметров для всей транспортной системы и всей жизни Москвы, которая становится все лучше и лучше с каждым годом", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
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Московские центральные диаметры (МЦД)Сергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
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