Ученые выяснили, чем опасны таблетки для похудения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление средств для похудения может привести к серьезным расстройствам системы пищеварения. Результаты исследования Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление средств для похудения может привести к серьезным расстройствам системы пищеварения. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Public Health.

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана и Бостонского детского госпиталя выяснили, что женщины, регулярно использующие таблетки для похудения и слабительные для контроля веса имеют высокий риск в течение одного-трех лет заработать болезни пищеварительной системы.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 10 058 женщин и девочек в возрасте от 14 до 36 лет, которые участвовали в проводимом в США в 2001-2016 годах панельном исследовании Growing Up Today Study. Для анализа авторы использовали многовариантную модель логистической регрессии с поправкой на возраст, этническую принадлежность и наличие или отсутствие избыточного веса

Результаты показали, что среди изначально здоровых молодых женщин, употреблявших таблетки для похудения не менее одного года, 1,8 процента в течение последующих трех лет получили первый диагноз какого-либо заболевания системы пищеварения. Среди тех, кто вместо таблеток от похудения принимал слабительное, этот показатель еще выше — 4,2 процента. Для сравнения среди их ровесников, не принимавших лекарственные средства, заболеваемость не превышала 1 процента.

"Мы знали, что таблетки для похудения и слабительные, использующиеся для контроля веса, могут быть очень вредными, и хотели выяснить, к чему приводит применение этих лекарств, — приводятся в пресс-релизе учреждения слова руководителя исследования профессора Брина Остина (Bryn Austin), директора Стратегической инициативы по профилактике расстройств пищевого поведения (STRIPED). — Наши результаты подтверждают то же, что мы знаем в отношении табака и алкоголя: приверженность определенным моделям поведения, связанных с приемом каких-либо веществ, может приводить к проблемам со здоровьем".

Авторы не рекомендуют использовать таблетки для похудения или слабительные средства для контроля веса без рекомендации специалиста, так как их регулярное применение нарушает нормальную функцию пищеварения и может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек и гипертония.