Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-22T13:19+0300
https://ria.ru/20191122/1561468961.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154897/65/1548976515_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a33fbe87e92912685ae2a61b0c51ace5.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, чем опасны таблетки для похудения

13:19 22.11.2019
336
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление средств для похудения может привести к серьезным расстройствам системы пищеварения. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Public Health.
Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана и Бостонского детского госпиталя выяснили, что женщины, регулярно использующие таблетки для похудения и слабительные для контроля веса имеют высокий риск в течение одного-трех лет заработать болезни пищеварительной системы.
Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 10 058 женщин и девочек в возрасте от 14 до 36 лет, которые участвовали в проводимом в США в 2001-2016 годах панельном исследовании Growing Up Today Study. Для анализа авторы использовали многовариантную модель логистической регрессии с поправкой на возраст, этническую принадлежность и наличие или отсутствие избыточного веса
Результаты показали, что среди изначально здоровых молодых женщин, употреблявших таблетки для похудения не менее одного года, 1,8 процента в течение последующих трех лет получили первый диагноз какого-либо заболевания системы пищеварения. Среди тех, кто вместо таблеток от похудения принимал слабительное, этот показатель еще выше — 4,2 процента. Для сравнения среди их ровесников, не принимавших лекарственные средства, заболеваемость не превышала 1 процента.
Девушка использует смартфон во время тренировки
24 февраля, 16:17РИА Наука
Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения
"Мы знали, что таблетки для похудения и слабительные, использующиеся для контроля веса, могут быть очень вредными, и хотели выяснить, к чему приводит применение этих лекарств, — приводятся в пресс-релизе учреждения слова руководителя исследования профессора Брина Остина (Bryn Austin), директора Стратегической инициативы по профилактике расстройств пищевого поведения (STRIPED). — Наши результаты подтверждают то же, что мы знаем в отношении табака и алкоголя: приверженность определенным моделям поведения, связанных с приемом каких-либо веществ, может приводить к проблемам со здоровьем".
Авторы не рекомендуют использовать таблетки для похудения или слабительные средства для контроля веса без рекомендации специалиста, так как их регулярное применение нарушает нормальную функцию пищеварения и может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек и гипертония.
Ученые призывают политиков и общественных деятелей разработать инициативы по запрету рекламы подобных средств и пропаганде здорового образа жизни без лекарств.
Фотографирование еды на телефон
1 февраля, 11:07РИА Наука
Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения
200001
Обсудить 0
РИА НаукаЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Вид с воздуха на горячие источники у побережья вулканического острова Гуйшань
Ученые наблюдали, как быстро восстановилась жизнь после катастрофы
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые назвали причину преждевременного старения мозга
Древние мореплаватели
Норвежские исследователи обнаружили корабль времен викингов
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо
Девушка с водителем такси
Эксперты ИРИ перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Раковая клетка 3D
Названа причина трудности лечения рака
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России
Инсульт
Новосибирские ученые создали лекарство для лечения инсульта
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала первые признаки рака мозга
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ
Так в представлении одного из авторов исследования выглядел наджаш — вымерший вид змей с задними конечностями
Ученые узнали, когда змеи потеряли ноги
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова получила более ста обращений от попавших в беду за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
Лента новостейМолния