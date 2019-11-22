В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минздрав России взял полгода, чтобы внести соответствующие корректировки в новый механизм медосвидетельствования водителей, нет сомнений в том, что абсурда в данном вопросе не допустят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

"Мы с вами увидели очень ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах. И, конечно, на это обратил внимание президент и Сергей Семенович Собянин, когда с ним общался. Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они же не отменили как таковое решение, они взяли еще полгода, шесть месяцев, на то, чтобы доработать эту тему", - заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что все необходимые поправки будут внесены и в течение нескольких месяцев Минздрав проработает данный вопрос.