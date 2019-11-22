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РИА Новости

В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков

13:13 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минздрав России взял полгода, чтобы внести соответствующие корректировки в новый механизм медосвидетельствования водителей, нет сомнений в том, что абсурда в данном вопросе не допустят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
"Мы с вами увидели очень ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах. И, конечно, на это обратил внимание президент и Сергей Семенович Собянин, когда с ним общался. Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они же не отменили как таковое решение, они взяли еще полгода, шесть месяцев, на то, чтобы доработать эту тему", - заявил Песков.
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Кроме того, он добавил, что все необходимые поправки будут внесены и в течение нескольких месяцев Минздрав проработает данный вопрос.
Комментируя замечания журналистов о том, что, исходя из нового анализа, любой человек, употребляющий алкоголь в любых дозах с регулярностью раз в месяц, будет считаться алкоголиком, Песков сказал: "Это нужно Минздрав спрашивать, конечно. Если таким образом доходит до абсурда, то, естественно, наверное, Минздрав внесет необходимые корректировки. Здесь не должно быть сомнений".
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Министерство здравоохранения РФСергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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