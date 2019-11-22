В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские националисты обстреляли грузовик ВС Украины в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, отмечается противостояние украинских националистов и силовиков, а также "акты диверсий со стороны радикалов в отношении военнослужащих ВСУ" вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"Вчера украинскими националистами в районе населенного пункта Шумы выстрелом из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) был уничтожен автомобиль "Зил-131", осуществлявший подвоз воды на позиции 59 отдельной мотопехотной бригады. В результате теракта получили ранения трое военнослужащих (ВС Украины – ред.), - сказал Басурин.