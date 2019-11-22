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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе

13:11 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские националисты обстреляли грузовик ВС Украины в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, отмечается противостояние украинских националистов и силовиков, а также "акты диверсий со стороны радикалов в отношении военнослужащих ВСУ" вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР. 22 ноября 2019
10:33
Ополчение ДНР начало демонтаж фортификационных сооружений у Петровского
"Вчера украинскими националистами в районе населенного пункта Шумы выстрелом из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) был уничтожен автомобиль "Зил-131", осуществлявший подвоз воды на позиции 59 отдельной мотопехотной бригады. В результате теракта получили ранения трое военнослужащих (ВС Украины – ред.), - сказал Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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