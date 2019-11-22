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РИА Новости

Рэпер Stormzy опубликовал трек Own It с участием Эда Ширана

14:45 22.11.2019
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Британский хип-хоп исполнитель Stromzy представил на YouTube трек Own It, записанный совместно с музыкантами Эдом Шираном и Burna Boy.
Песня вошла в новый, второй по счету, студийный альбом рэпера Heavy Is The Head, релиз которого запланирован на 13 декабря.
Трек-лист составят 16 композиций, в том числе ранее выпущенные Sounds of the Skeng, Crown, Vossi Bop, Wiley Flow.
В студийник также войдут песни, записанные с рэпером Headie One и Габриэллой Уилсон, более известной по псевдониму H.E.R.
Скриншот видеоклипа Ed Sheeran - Take Me Back To London
24 августа, 22:35Культура
Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
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КультураStormzyМузыкаНовости культурыЭд ШиранYouTube
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