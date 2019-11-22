Глава МИД Японии заявил о планах посетить Москву и обсудить мирный договор

НАГОЯ (Япония), 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы обстоятельно обсудить вопросы мирного договора с РФ.
"Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору", - сказал он в пятницу на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.
"Я высоко оцениваю реализацию в этом месяце пилотной (туристической) поездки (японских граждан) на четыре острова (Курильской гряды) Хотелось бы последовательно одну за другой выполнить договоренности наших лидеров и полномасштабно раскрыть потенциал, который имеется в японо-российских отношениях. Как министр иностранных дел Японии я готов приложить все усилия к тому, чтобы добиться нового развития в сотрудничестве с вами", - добавил Мотэги.
После встречи Лавров и Мотэги примут участие в рабочем ужине вместе с коллегами из других стран "Большой двадцатки".
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил журналистам, что РФ и Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров. По его словам, Мотэги посетит с первым визитом Россию, скорее всего, во второй половине декабря.