Землю с воинских захоронений Польши передадут в храм Вооруженных сил

Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"

ПУЛТУСК (Польша), 22 ноя – РИА Новости. Землю с воинских захоронений красноармейцев на территории Землю с воинских захоронений красноармейцев на территории Польши передадут на хранение в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России вблизи подмосковной Кубинки в рамках всероссийской акции "Дорога памяти".

Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу сотрудники Посольства России в Польше и представительства Министерства обороны России по военно-мемориальной работе взяли землю на кладбище воинов Советской армии и военнопленных в городе Пултуск недалеко от Варшавы.

Представители посольства и местных польских властей возложили на кладбище венки. "Мы хотели бы направить частицу земли, политую кровью наших солдат и офицеров, в Москву, в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил Российской Федерации для совершения православного обряда предания родной земле погибших за рубежом, а также совершения молитв за упокой их душ и проведения соответствующих обрядов представителями других конфессий", - сказал во время церемонии помощник военного атташе России в Польше Дмитрий Будков.

Ранее землю собрали в местах захоронения советских воинов и военнопленных в городах Гарволин, Седльце Мазовецкого воеводства и Замость Люблинского воеводства.

В ноябре – декабре 2019 года планируются аналогичные мероприятия на советских кладбищах периода Второй мировой войны в ряде других польских городов. В посольстве России в Варшаве отметили, что забор земли на территории воинских захоронений осуществляется с разрешения польских властей.