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РИА Новости

Землю с воинских захоронений Польши передадут в храм Вооруженных сил

13:04 22.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтроительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ПУЛТУСК (Польша), 22 ноя – РИА Новости. Землю с воинских захоронений красноармейцев на территории Польши передадут на хранение в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России вблизи подмосковной Кубинки в рамках всероссийской акции "Дорога памяти".
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу сотрудники Посольства России в Польше и представительства Министерства обороны России по военно-мемориальной работе взяли землю на кладбище воинов Советской армии и военнопленных в городе Пултуск недалеко от Варшавы.
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Представители посольства и местных польских властей возложили на кладбище венки. "Мы хотели бы направить частицу земли, политую кровью наших солдат и офицеров, в Москву, в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил Российской Федерации для совершения православного обряда предания родной земле погибших за рубежом, а также совершения молитв за упокой их душ и проведения соответствующих обрядов представителями других конфессий", - сказал во время церемонии помощник военного атташе России в Польше Дмитрий Будков.
Ранее землю собрали в местах захоронения советских воинов и военнопленных в городах Гарволин, Седльце Мазовецкого воеводства и Замость Люблинского воеводства.
В ноябре – декабре 2019 года планируются аналогичные мероприятия на советских кладбищах периода Второй мировой войны в ряде других польских городов. В посольстве России в Варшаве отметили, что забор земли на территории воинских захоронений осуществляется с разрешения польских властей.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
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Религия и мировоззрениеГлавный храм Вооруженных сил РоссииПольшаРоссияВ мире
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