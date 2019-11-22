Проблемы домашнего насилия нет в повестке дня президента, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проблема домашнего насилия существует, но не стоит на повестке дня администрации президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента, поэтому не могу ничего сказать, мы этими вопросами не занимается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле высказывания представителя Минюста о преувеличении масштабов домашнего насилия в РФ.
Песков отказался комментировать, правильно ли, когда высокопоставленные чиновники преуменьшают проблему домашнего насилия. "Я промолчу, не буду ничего говорить", - отметил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, однако позже в ведомстве заявили, что позиция министерства в ответе ЕСПЧ по жалобам россиянок, пострадавших от насилия, была искажена, а суть вырвана из контекста.