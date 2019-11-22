Проблемы домашнего насилия нет в повестке дня президента, заявил Песков

"Такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента, поэтому не могу ничего сказать, мы этими вопросами не занимается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле высказывания представителя Минюста о преувеличении масштабов домашнего насилия в РФ.