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РИА Новости

Глава МИД Южной Кореи примет участие во встрече министров G20 в Японии

12:59 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва. Архивное фото
СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Японию, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G20, предает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
По данным источника агентства, Кан Гён Хва вылетит в Японию вечером в пятницу. В ходе встречи глава южнокорейского МИД проведет переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги, а также может встретиться с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом и заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
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Южная Корея решила приостановить разбирательство с Японией в ВТО
Ранее в пятницу Южная Корея заявила, что решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией (GSOMIA) и прекратить спор в ВТО ради продолжения диалога. Вашингтон не раз призывал Японию и Южную Корею вернуться к диалогу и продлить действие соглашения по обмену военной информацией (GSOMIA), подчеркивая, что прекращение соглашения принесет только пользу Китаю, России и Северной Корее.
Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.
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Тосимицу МотэгиКан Гён ХваДжон СалливанБольшая двадцаткаЮжная КореяЯпонияВ мире
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