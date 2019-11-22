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РИА Новости

В Кремле вопрос о кадровых решениях из-за ситуации со справками не стоит

12:58 22.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОчередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о кадровых решениях, в том числе в отношении главы Минздрава Вероники Скворцовой, из-за ситуации с новыми правилами медосвидетельствования водителей не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
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Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. Позднее в СМИ появилась информация, что Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении директора центра наркологии имени Сербского Татьяны Клименко, так как именно она одобрила новые правила медосмотра. Сама Клименко подтвердила РИА Новости сообщения о своем увольнении, не уточнив причин.
"За что наказан?... Это рабочий процесс, не надо никого наказывать за рабочий процесс. Происходит корректировка", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли кто-либо наказан в Минздраве за сложившуюся ситуацию, в том числе будут ли сделаны какие-либо выводы по министру Скворцовой. Пресс-секретарь также назвал вопрос некорректным.
Вопрос о причинах увольнения Клименко после заявлений президента Песков адресовал в Минздрав. "Это я не знаю, это в Минздраве спрашивайте. Я не знаю, кого там они увольняют или кто-то сам увольняется, но это не наш вопрос", - сказал Песков, отметив, что вопроса о кадровых решениях в этой ситуации не стоит.
"При чем здесь кадровые решения? Здесь нет вообще такого вопроса, не существует в этой ситуации", - заявил он.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваДмитрий ПесковРоссияОбщество
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