Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:52+0300
https://ria.ru/20191122/1561467602.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_87ef2ecb5980d257194a9dc2be0bdc7b.jpg
РИА Новости

В Кремле подтвердили визит Вучича в Россию 4 декабря

12:52 22.11.2019
222
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Определенные стороны хотят заранее омрачить предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича в Россию, но у них это не получится, Москва надеется на продуктивные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены в том, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательный, продуктивный и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - сказал он.
Президент Сербии подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко в четверг. Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Совета безопасности Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к России.
Александр Вучич
21 октября, 22:03
Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, заявил Вучич
1300000
Обсудить 0
Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичДмитрий ПесковСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Глава МИД Южной Кореи примет участие во встрече министров G20 в Японии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главную задачу российского ВПК на десять лет
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским разведчиком" в Сербии
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Александр Вучич
Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции в Белграде
Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
Ситуация в Йемене
Премьер Йемена отметил позицию России по конфликтам в его стране
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
Землю с воинских захоронений Польши передадут в храм Вооруженных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Лента новостейМолния