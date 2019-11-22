В Кремле подтвердили визит Вучича в Россию 4 декабря

"Да, мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены в том, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательный, продуктивный и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - сказал он.