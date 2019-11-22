В Кремле подтвердили визит Вучича в Россию 4 декабря

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Определенные стороны хотят заранее омрачить предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича в Россию, но у них это не получится, Москва надеется на продуктивные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены в том, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательный, продуктивный и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - сказал он.
Президент Сербии подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко в четверг. Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Совета безопасности Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к России.
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