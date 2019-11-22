ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в нижнюю палату парламента

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу утвердил итоги выборов в нижнюю палату парламента (Палату представителей Национального собрания), зарегистрировал 110 избранных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
"У меня нет иного предложения, чем признать, что выборы состоялись, и зарегистрировать депутатами Палаты представителей, избранных 17 ноября", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.
На заседании также была утверждена дата начала первой сессии избранного в республике парламента - 6 декабря. Предполагается, что с утра состоится заседание Палаты представителей, во второй половине дня - Совета Республики (верхней платы парламента).
Выборы в Палату представителей прошли 17 ноября. По 110 избирательным округам были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Участие в избирательной кампании приняли более 500 кандидатов в депутаты.
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По уточненным данным Центризбиркома, явка избирателей составила 77,37%. В частности, в Брестской области проголосовали 79,97% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской - 82,30%, в Гомельской - 81,35%, в Гродненской - 79,04%, в Минской - 78,97%, в Могилевской - 82,52%, в Минске - 63,16%. За пять дней досрочного голосования на избирательные участки по всей республике пришли 35,77% избирателей. За ходом избирательной кампании наблюдали около 39 тысяч национальных участников мониторинга, а также 1030 международных наблюдателей. Как отмечали ранее в ЦИК, такое количество аккредитованных иностранных наблюдателей является рекордным для республики за последние десять лет.
Ранее, 7 ноября, в стране состоялись выборы в Совет республики, были избраны 56 сенаторов. Согласно законодательству Белоруссии, еще восемь должен назначить президент.