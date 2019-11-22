ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в нижнюю палату парламента

На заседании также была утверждена дата начала первой сессии избранного в республике парламента - 6 декабря. Предполагается, что с утра состоится заседание Палаты представителей, во второй половине дня - Совета Республики (верхней платы парламента).

По уточненным данным Центризбиркома, явка избирателей составила 77,37%. В частности, в Брестской области проголосовали 79,97% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской - 82,30%, в Гомельской - 81,35%, в Гродненской - 79,04%, в Минской - 78,97%, в Могилевской - 82,52%, в Минске - 63,16%. За пять дней досрочного голосования на избирательные участки по всей республике пришли 35,77% избирателей. За ходом избирательной кампании наблюдали около 39 тысяч национальных участников мониторинга, а также 1030 международных наблюдателей. Как отмечали ранее в ЦИК, такое количество аккредитованных иностранных наблюдателей является рекордным для республики за последние десять лет.