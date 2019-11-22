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РИА Новости

В Кремле прокомментировали новые правила медосвидетельствования водителей

12:56 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые правила медосвидетельствования водителей являются правильными, однако при их составлении не все было просчитано, прежде всего, высокая стоимость анализов, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
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Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
"Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно. Цель - это безопасность и сохранение жизни людей, жизни тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе, и главным образом по причине пьянства за рулем. Цель абсолютно оправданная и правильная. Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента, они и не должны согласовываться", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что "справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано".
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"В первую очередь, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписываются делать. Это сам тот факт, что большинство оборудования расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давали и правительство, и глава государства относительно локализации производства. Совсем недавно мы с вами были свидетелями, когда в Кремле соответствующее совещание проводил президент. И, конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам", - заключил он.
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Владимир ПутинМинистерство здравоохранения РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
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