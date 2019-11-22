В Кремле прокомментировали новые правила медосвидетельствования водителей

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые правила медосвидетельствования водителей являются правильными, однако при их составлении не все было просчитано, прежде всего, высокая стоимость анализов, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
"Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно. Цель - это безопасность и сохранение жизни людей, жизни тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе, и главным образом по причине пьянства за рулем. Цель абсолютно оправданная и правильная. Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента, они и не должны согласовываться", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что "справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано".
"В первую очередь, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписываются делать. Это сам тот факт, что большинство оборудования расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давали и правительство, и глава государства относительно локализации производства. Совсем недавно мы с вами были свидетелями, когда в Кремле соответствующее совещание проводил президент. И, конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам", - заключил он.