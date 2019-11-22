В Кремле прокомментировали новые правила медосвидетельствования водителей

"В первую очередь, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписываются делать. Это сам тот факт, что большинство оборудования расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давали и правительство, и глава государства относительно локализации производства. Совсем недавно мы с вами были свидетелями, когда в Кремле соответствующее совещание проводил президент. И, конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам", - заключил он.