В Сеуле подтвердили продление соглашения по обмену разведданными с Японией

СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией (GSOMIA) ради продолжения диалога, подтвердили в президентской администрации РК.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве сообщили, что Южная Корея решила продлить действие соглашения об обмене разведданными (GSOMIA) с Японией.

"Основываясь на том, что в любой момент можем прекратить действие соглашения об обмене разведывательной информацией, мы решили прекратить действие уведомления о выходе из договора по обмену военной информацией с Японией, которое было отправлено Японии 23 августа 2019 года", - заявили в президентской администрации.

Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.