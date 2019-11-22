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РИА Новости

В Сеуле подтвердили продление соглашения по обмену разведданными с Японией

12:51 22.11.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией (GSOMIA) ради продолжения диалога, подтвердили в президентской администрации РК.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве сообщили, что Южная Корея решила продлить действие соглашения об обмене разведданными (GSOMIA) с Японией.
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"Основываясь на том, что в любой момент можем прекратить действие соглашения об обмене разведывательной информацией, мы решили прекратить действие уведомления о выходе из договора по обмену военной информацией с Японией, которое было отправлено Японии 23 августа 2019 года", - заявили в президентской администрации.
Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
В 1965 году при заключении дипломатических отношений между Сеулом и Токио японцы выплатили разовую сумму компенсаций за общий ущерб от колониализма Южной Корее с учетом, что вопрос будет окончательно закрыт.
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.
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