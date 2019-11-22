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РИА Новости

Лекция о наводнении в Венеции

12:47 22.11.2019
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28 ноября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Наводнение в Венеции: реальная катастрофа или традиционное явление?". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Александр РАБИНОВИЧ.

В этом году наводнение в Венеции привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Оказались затоплены многие достопримечательности, были закрыты школы, музеи, театры, в том числе "Ла Фениче".
В чем причины наводнения? Как часто затапливает один из красивейших городов Италии? Что такое "штормовой нагон", "метеоцунами", "береговое наводнение"? Почему они возникают и чем отличаются друг от друга? Где в России возможны подобные явления? Можно ли проводить аналогии между ситуацией в Венеции и, например, Санкт-Петербургом?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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