Лекция о наводнении в Венеции

Лектор – главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Александр РАБИНОВИЧ.
В этом году наводнение в Венеции привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Оказались затоплены многие достопримечательности, были закрыты школы, музеи, театры, в том числе "Ла Фениче".
В чем причины наводнения? Как часто затапливает один из красивейших городов Италии? Что такое "штормовой нагон", "метеоцунами", "береговое наводнение"? Почему они возникают и чем отличаются друг от друга? Где в России возможны подобные явления? Можно ли проводить аналогии между ситуацией в Венеции и, например, Санкт-Петербургом?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
В этом году наводнение в Венеции привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Оказались затоплены многие достопримечательности, были закрыты школы, музеи, театры, в том числе "Ла Фениче".
В чем причины наводнения? Как часто затапливает один из красивейших городов Италии? Что такое "штормовой нагон", "метеоцунами", "береговое наводнение"? Почему они возникают и чем отличаются друг от друга? Где в России возможны подобные явления? Можно ли проводить аналогии между ситуацией в Венеции и, например, Санкт-Петербургом?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
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