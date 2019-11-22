СК завел дело после смерти врача от инфаркта в Твери

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти женщины-врача в Твери, которая трижды обращалась к медикам с плохим самочувствием, но они не сумели диагностировать у нее инфаркт, сообщается на сайте ведомства в пятницу.
По данным следствия, вечером 30 октября 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры "Городской клинической больницы № 6", вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия. Состояние было тяжелым, поэтому ее госпитализировали. Сотрудники больницы, где работала женщина, осмотрели ее, но отпустили домой, поскольку "не было оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения".
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Однако в этот же день поздно вечером из-за ухудшения состояния женщина снова вызвала скорую, которая вновь не госпитализировала пациентку. Самочувствие врача ухудшалось, поэтому рано утром 31 октября скорую помощь вызвали еще раз, бригада констатировала ее смерть. Причиной смерти стало острое сердечное заболевание.
"Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, расследование уголовного дела продолжается.
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