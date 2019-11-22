СК завел дело после смерти врача от инфаркта в Твери

По данным следствия, вечером 30 октября 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры "Городской клинической больницы № 6", вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия. Состояние было тяжелым, поэтому ее госпитализировали. Сотрудники больницы, где работала женщина, осмотрели ее, но отпустили домой, поскольку "не было оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения".

Однако в этот же день поздно вечером из-за ухудшения состояния женщина снова вызвала скорую, которая вновь не госпитализировала пациентку. Самочувствие врача ухудшалось, поэтому рано утром 31 октября скорую помощь вызвали еще раз, бригада констатировала ее смерть. Причиной смерти стало острое сердечное заболевание.