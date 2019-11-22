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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 70,52 рубля

12:42 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 17,9 копейки - до 70,5207 рубля, курс доллара уменьшился на 13,29 копейки - до 63,7101 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 15,36 копейки, составив 66,7749 рубля.
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