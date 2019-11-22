Шеремет: альтернативную энергетику можно развивать на севере и западе Крыма

"Перспективы развития альтернативной энергетики в Крыму очень высокие. У нас есть земли, непригодные для сельского хозяйства. Их как раз можно задействовать под установку ветро- и солнечных электростанций. Под строительство объектов зеленной энергетики подходят территории северного и западного Крыма", - сказал Шеремет РИА Новости.