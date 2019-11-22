Шеремет: альтернативную энергетику можно развивать на севере и западе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Под строительство новых солнечных и ветроэлектростанций можно использовать территории северного и западного Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет.
Ранее министр топлива и энергетики региона Вадим Белик заявил, что в Крыму необходимо развивать альтернативную энергетику. По его словам, в регионе построено пять солнечных парков и семь ветровых электростанций.
"Перспективы развития альтернативной энергетики в Крыму очень высокие. У нас есть земли, непригодные для сельского хозяйства. Их как раз можно задействовать под установку ветро- и солнечных электростанций. Под строительство объектов зеленной энергетики подходят территории северного и западного Крыма", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в Крыму фактически 340 дней в году солнечных, а также хорошие перспективы для реализации возможностей ветряных установок. "В России можно по пальцам пересчитать регионы, где есть такие возможности для развития альтернативной энергетики", - подчеркнул Шеремет.