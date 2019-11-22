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РИА Новости

Шеремет: альтернативную энергетику можно развивать на севере и западе Крыма

12:37 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы
Ветрогенераторы
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Ветрогенераторы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Под строительство новых солнечных и ветроэлектростанций можно использовать территории северного и западного Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет.
Ранее министр топлива и энергетики региона Вадим Белик заявил, что в Крыму необходимо развивать альтернативную энергетику. По его словам, в регионе построено пять солнечных парков и семь ветровых электростанций.
"Перспективы развития альтернативной энергетики в Крыму очень высокие. У нас есть земли, непригодные для сельского хозяйства. Их как раз можно задействовать под установку ветро- и солнечных электростанций. Под строительство объектов зеленной энергетики подходят территории северного и западного Крыма", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в Крыму фактически 340 дней в году солнечных, а также хорошие перспективы для реализации возможностей ветряных установок. "В России можно по пальцам пересчитать регионы, где есть такие возможности для развития альтернативной энергетики", - подчеркнул Шеремет.
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Михаил ШереметГосдума РФСимферопольКрымРоссияЭкономика
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