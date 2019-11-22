Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО "Фонд борьбы с коррупцией", Албурова Г.В., Богомоловой А.В., Высочиной М.А., Гимади В.И. и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации", - сказала она, отметив, что это решение можно обжаловать в Мосгорсуде.
Согласно приведенным в определении суда положениям конституции, пояснила Бондарева, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.
"Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации", - отметила пресс-секретарь.
В августе СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
Для отмывания, по утверждению СК РФ, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. В рамках этого дела прошли обыски в 30 регионах России.