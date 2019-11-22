Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

"Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО "Фонд борьбы с коррупцией", Албурова Г.В., Богомоловой А.В., Высочиной М.А., Гимади В.И. и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации", - сказала она, отметив, что это решение можно обжаловать в Мосгорсуде.

Согласно приведенным в определении суда положениям конституции, пояснила Бондарева, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

"Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации", - отметила пресс-секретарь.

В августе СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".