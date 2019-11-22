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Религия и мировоззрение
2019-11-22T13:15+0300
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РИА Новости

Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха "не бояться" Варфоломея

12:35 22.11.2019 (обновлено: 13:15 22.11.2019)
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© Фото : сайт Одесской епархии Украинской православной церквиМитрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
© Фото : сайт Одесской епархии Украинской православной церкви
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел направил письмо признавшему раскольническую "новую церковь" Украины - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) - Александрийскому патриарху Феодору, в котором призвал его "одуматься и выступить в защиту единства канонического православия".
Александрийская православная церковь 8 ноября признала "новую церковь" Украины, внеся главу украинских раскольников Епифания Думенко в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".
Сергей Гаврилов
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"С глубокой скорбью и большой тревогой мы восприняли весть о том, что вы, ваше Блаженство, 8 ноября сего года за божественной литургией в храме Архангела Михаила в Каире помянули "митрополита Епифания" как "предстоятеля" Украинской церкви и объявили о признании этой псевдоструктуры. И это несмотря на то, что в дни пребывания в Одессе в сентябре 2018 года вы, как и раньше, признавали только одну каноническую Православную церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Как же ваши слова расходятся с делом", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В своем послании митрополит Агафангел выразил удивление в связи с тем, что Александрийский патриарх, имея титул Судии Вселенной, "страха ради иудейска" сдал позиции канонического православия, и вместо того, чтобы выступить в защиту церковного единства, встал на путь разрушения церкви.
"Где же сильный авторитетный голос Александрийского патриарха во время беды и скорби для всего православия? Почему наследник древней церкви апостола Марка, убоявшись сильных мира века сего, предал миллионный православный народ Украины? Неужели вы так сильно боитесь прогневать патриарха Варфоломея и не боитесь так смело пойти против Христа и его Святой церкви?" - говорится в обращении.
По мнению одесского архиерея, глава Александрийской церкви прекрасно понимает, что Константинопольский патриарх попирает каноны и догматы церкви и что "афера с искусственной украинской "автокефалией" направлена на разрушение православия и дестабилизацию межправославных отношений. Решение патриарха Феодора, считает митрополит Агафангел, было поспешным и принято "под влиянием и давлением извне". "Скажите, пожалуйста, всему миру, какой канон дает право объявлять раскольников-самосвятов, не имеющих священного сана, священнослужителями и предоставлять им томос и автокефалию?" - задается вопросом автор письма.
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
8 ноября, 18:46
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Дарованный "томос" не принес мира Украине, более того, он только усилил вражду и злобу против канонической церкви, отметил митрополит Агафангел. Он напомнил, что в истории те Константинопольские и Александрийские патриархи, которые впадали в ереси и нарушали церковные каноны, "навсегда останутся отступниками от правой веры и предателями Священного предания".
"И сегодня мы наблюдаем открытое вмешательство во внутренние дела церкви, давление на иерархов, чтобы они стали послушными и лояльными в деле приспосабливания церкви к нуждам политики глобализации... Ваше Блаженство, одумайтесь, что Вы делаете! Православие в опасности. Раскол Православной церкви, к огромному сожалению, становится очевидной неизбежностью и историческим фактом", - призывает представитель УПЦ.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
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Религия и мировоззрениерелигияМитрополит Одесский и Измаильский АгафангелЕпифаний ДуменкоФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьРоссияУкраинаОбщество
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