Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха "не бояться" Варфоломея

Александрийская православная церковь 8 ноября признала "новую церковь" Украины, внеся главу украинских раскольников Епифания Думенко в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".

"С глубокой скорбью и большой тревогой мы восприняли весть о том, что вы, ваше Блаженство, 8 ноября сего года за божественной литургией в храме Архангела Михаила в Каире помянули "митрополита Епифания" как "предстоятеля" Украинской церкви и объявили о признании этой псевдоструктуры. И это несмотря на то, что в дни пребывания в Одессе в сентябре 2018 года вы, как и раньше, признавали только одну каноническую Православную церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Как же ваши слова расходятся с делом", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В своем послании митрополит Агафангел выразил удивление в связи с тем, что Александрийский патриарх, имея титул Судии Вселенной, "страха ради иудейска" сдал позиции канонического православия, и вместо того, чтобы выступить в защиту церковного единства, встал на путь разрушения церкви.

"Где же сильный авторитетный голос Александрийского патриарха во время беды и скорби для всего православия? Почему наследник древней церкви апостола Марка, убоявшись сильных мира века сего, предал миллионный православный народ Украины? Неужели вы так сильно боитесь прогневать патриарха Варфоломея и не боитесь так смело пойти против Христа и его Святой церкви?" - говорится в обращении.

По мнению одесского архиерея, глава Александрийской церкви прекрасно понимает, что Константинопольский патриарх попирает каноны и догматы церкви и что "афера с искусственной украинской "автокефалией" направлена на разрушение православия и дестабилизацию межправославных отношений. Решение патриарха Феодора, считает митрополит Агафангел, было поспешным и принято "под влиянием и давлением извне". "Скажите, пожалуйста, всему миру, какой канон дает право объявлять раскольников-самосвятов, не имеющих священного сана, священнослужителями и предоставлять им томос и автокефалию?" - задается вопросом автор письма.

Дарованный "томос" не принес мира Украине, более того, он только усилил вражду и злобу против канонической церкви, отметил митрополит Агафангел. Он напомнил, что в истории те Константинопольские и Александрийские патриархи, которые впадали в ереси и нарушали церковные каноны, "навсегда останутся отступниками от правой веры и предателями Священного предания".

"И сегодня мы наблюдаем открытое вмешательство во внутренние дела церкви, давление на иерархов, чтобы они стали послушными и лояльными в деле приспосабливания церкви к нуждам политики глобализации... Ваше Блаженство, одумайтесь, что Вы делаете! Православие в опасности. Раскол Православной церкви, к огромному сожалению, становится очевидной неизбежностью и историческим фактом", - призывает представитель УПЦ.